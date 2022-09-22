В Калужской области осудили водителя, который в пьяном виде совершил смертельное ДТП

32-летнего жителя Калужской области осудили на семь с половиной лет за ДТП, произошедшее в мае прошлого года в поселке Товарково Дзержинского района. В четверг, 22 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновник сел за руль в пьяном виде, хотя до этого трижды был судим за езду в нетрезвом состоянии. В машине с ним поехали три пассажира. На одной из улиц Товарково мужчина не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина перевернулась.

Пассажирка легковушки погибла на месте. Еще два человека получили тяжелые травмы.

В пользу матери погибшей взыскан миллион рублей.

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