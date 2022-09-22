В Калуге один человек пострадал в ДТП в Анненках

Около 15:30 в среду, 21 сентября, в Калуге легковой автомобиль «Фольксваген» врезался в металлический отбойник. ДТП произошло в микрорайоне Анненки, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время дождя.

Пострадал один человек. Его госпитализировали в областную больницу с сотрясением мозга и травмой глаза.

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