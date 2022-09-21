В Калужской области 22-летний мужчина пострадал в «Жигулях», которые врезались в отбойник

Около 17:30 во вторник, 20 сентября, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе врезался в отбойник автомобиль «Жигули». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель ехал со стороны Калуги и не справился с управлением на 178 километре трассы.

Пострадавший автомобилист попал в реанимацию областной больницы в Анненках.

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