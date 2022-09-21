В Калуге мотоциклист пострадал в ДТП на улице Зерновой

Около 16:00 во вторник, 20 сентября, на улице Зерновой в Калуге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летний мотоциклист ехал по Зерновой в сторону улицы Тарутинской и у дома №48 при обгоне врезался в попутный микроавтобус «Мерседес», водитель которого поворачивал налево. После этого мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль «Джак».

Врачи оказали мотоциклисту помощь. Госпитализация ему не понадобилась.

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