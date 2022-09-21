В Калужской области водитель «Киа» врезался в забор из-за лопнувшего колеса

Около 8 утра во вторник, 20 сентября, на улице Центральной в Воротынске произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний мужчина ехал на «Киа Сид», и у машины лопнуло колесо. После этого автомобиль врезался в забор частного дома.

Различные травмы получила 30-летняя пассажирка «Киа». Госпитализация ей не понадобилась.

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