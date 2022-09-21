В Калужской области водитель «Жигулей» врезался в отбойник

Около 17:30 во вторник, 20 сентября, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на 178 километре федеральной трассы водитель «Жигулей» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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