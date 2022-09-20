В Калуге из-за сильного ветра упали 22 дерева

Из-за сильного ветра, который наблюдался в Калуге в понедельник, 19 сентября, упали 22 дерева. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Зафиксированы перебои в подаче электроэнергии и повреждения кровли зданий, - подчеркнули в управлении. - Городские службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии, каждая заявка принята в работу. Количество бригад увеличено. Они ведут работы по валке и обрезке аварийных деревьев, по распилке и вывозу поваленных деревьев и крупных веток, перекрывших движение на тротуарах, пешеходных зонах и проезжих частях.

Там отметили, что работы осложняет большое количество повисших на проводах деревьев, в связи с чем приходится синхронизировать работу с энергетиками для безопасного проведения работ.

Сообщить об аварийных деревьях можно по телефону 701-131.

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