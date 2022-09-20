В Калуге водитель «Рено» сбил 13-летнюю девочку на улице Тарутинской

Около 19:00 в понедельник, 19 сентября, на перекрестке улицы Тарутинской и Ольговского переулка в Калуге сбили 13-летнюю девочку, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено Логан» двигался со стороны улицы Зерновой и сбил школьницу, которая шла по нерегулируемому переходу.

Врачи оказали помощь девочке на месте, госпитализация ей не понадобилась.

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