В Калуге сбитая автокраном 75-летняя женщина попала в реанимацию

Около 12:50 в понедельник, 19 сентября, на перекрестке улиц Телевизионной и Билибина в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель автокрана МАЗ ехал по Телевизионной в сторону центра и сбил 75-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

С места аварии пожилую женщину доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

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