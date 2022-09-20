В Калуге 71-летняя женщина пострадала в автобусе на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, около 11 утра в понедельник, 19 сентября, на улице Кирова при резком торможении рейсового автобуса пострадала пассажирка. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний мужчина ехал со стороны улицы Ленина в сторону площади Победы. Из-за резкого маневра в салоне упала 71-летняя женщина.

Пенсионерку отвезли в больницу, но позже врачи отпустили ее домой.

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