В Калуге водитель автокрана сбил женщину на улице Телевизионной

Около 12:50 в понедельник, 19 сентября, на улице Телевизионной в Калуге сбили пешехода, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на перекрестке с улицей Билибина водитель автокрана МАЗ сбил женщину.

Пока нет информации о состоянии пострадавшей, но очевидцы сообщали, что подняться самостоятельно она не могла.

Устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

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