В Калуге пассажир пострадал при резком торможении автобуса на улице Кирова

Около 11:00 в понедельник, 19 сентября, на улице Кирова в Калуге в ДТП пострадал пассажир рейсового автобуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель ЛиАЗа ехал в сторону площади Победы и резко затормозил. Пассажир не удержался и упал в салоне.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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