В Калуге на улице Зерновой ночью сгорел автомобиль

В воскресенье, 18 сентября, в Калуге сгорел автомобиль. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

О пожаре на улице Зерновой стало известно около 00 часов 45 минут.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Причины пожара предстоить выяснить специалисту.



ГУ МЧС по Калужской области уточняет:

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. На место направлен инспектор ГПН.

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