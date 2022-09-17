В аварии на Южном обходе Калуги пострадал человек

Днем в субботу, 17 сентября, на 41-м километре дороги Р-132 (Южный обход Калуги) произошло серьезное ДТП.

Автомобиль «Ауди» столкнулся с китайским «Чанганом». От удара у первой иномарки раскурочило практически весь перед.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате аварии пострадал один человек.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего для ликвидации последствий ДТП понадобились девять человек и три единицы спецтехники.

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