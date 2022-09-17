В Калужской области сгорела хозпостройка
В городе Мосальске в субботу, 17 сентября, произошло ЧП. На улице Калужской загорелась хозяйственная постройка.
Сообщение об этом происшествии поступило на пульт дежурного в 10:11, после чего на место были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области.
Как сообщили Главном управлении МЧС по региону, пострадавших в результате пожара нет, однако сама постройка выгорела практически дотла.
Разобраться в причинах возгорания предстоит государственному пожарному инспектору.
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