В Калужской области «Лада» съехала в кювет и перевернулась
Утром в субботу, 17 сентября, в Медынском районе произошло ДТП.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в деревне Марютино автомобиль «Лада Ларгус» съехал в кювет, после чего опрокинулся.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, на место была вызвана бригада скорой помощь.
Всего последствия аварии устраняли девять человек и три единицы спецтехники.
В МЧС в очередной раз напомнили жителям региона о необходимости соблюдать установленные правила поведения на дороге и быть внимательными.
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