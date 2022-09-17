В Калужской области «Лада» съехала в кювет и перевернулась

Утром в субботу, 17 сентября, в Медынском районе произошло ДТП.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в деревне Марютино автомобиль «Лада Ларгус» съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, на место была вызвана бригада скорой помощь.

Всего последствия аварии устраняли девять человек и три единицы спецтехники.

В МЧС в очередной раз напомнили жителям региона о необходимости соблюдать установленные правила поведения на дороге и быть внимательными.

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