В Калуге вынесен приговор водителю, который переехал лежащего на пешеходном переходе человека

В пятницу, 16 сентября, районный суд в Калуге вынесен приговор 28-летнему мужчине, который стал виновником ДТП в мае 2020 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Мужчина ехал по улице Жукова с превышением скорости и наехал на голову человеку, который лежал на пешеходном переходе из-за того, что до этого его сбила другая машина. От полученных травм пострадавший скончался.

Суд установил, что причиной смерти стал наезд на голову погибшего водителем второй машины.

Виновника отправили в колонию-поселение на шесть лет.

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