Калужская полиция опровергла информацию о ДТП с 13-летним ребенком

Утром в пятницу, 16 сентября, появилась информация о ДТП в Калуге на перекрестке улицы Воскресенской и переулка Старичкова, которое произошло накануне вечером. Изначально сообщалось, что водитель сбил 13-летнего ребенка и скрылся, однако чуть позже данную информацию опровергли в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 13-летний мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, увидел приближающийся автомобиль и сам упал. Касания с машиной не было.

Водитель легковушки прибыл на место аварии и дал показания.

- Согласно ПДД РФ, данное событие не является дорожно-транспортным происшествием, - пояснили в полиции.

Велосипедистов просят спешиваться перед переходами.

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