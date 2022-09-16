В Калуге водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места аварии

Около 20:00 в четверг, 15 сентября, на перекрестке улицы Воскресенской и Старичкова переулка в Калуге сбили пешехода. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил 13-летнюю девочку, шедшую по зебре, и скрылся с места аварии.

Сейчас виновника ищут.

У девочки зафиксированы различные травмы.

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