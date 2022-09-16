В Калуге «Тойота» и «Лада» столкнулись на Южном обходе

Около 19:30 в четверг, 15 сентября, на Южном обходе в Калуге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе поворота на Одоевское шоссе столкнулись «Тойота» и «Лада».

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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