В Калужской области 43-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Фольксвагене»
Около 14:00 в среду, 14 сентября, на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе произошло ДТП, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 32-летний водитель «Фольксвагена Поло» не учел погодные условия и съехал в кювет. Там машина перевернулась.
Различные травмы получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена». Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.
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