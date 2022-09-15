В Калужской области 43-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Фольксвагене»

Около 14:00 в среду, 14 сентября, на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе произошло ДТП, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Фольксвагена Поло» не учел погодные условия и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Различные травмы получила 43-летняя пассажирка «Фольксвагена». Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.