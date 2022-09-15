В Калужской области ДТП с пьяным водителем попало на видео

Читатель KP40 прислал в редакцию запись с регистратора, на которую попало ДТП в Дзержинском районе.

Во Льва Толстого водитель «Мицубиси Паджеро» выехал на встречную полосу, зацепил одну машину и врезался во вторую.

Автор видео ушел от столкновения. Уворачиваться ему пришлось не только от машины, но и от отлетевшей решетки радиатора.

Как оказалось, виновник ДТП был сильно пьян. Наш читатель заблокировал его автомобиль до приезда полиции.

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