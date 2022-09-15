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В Калуге 67-летний мужчина пострадал в ДТП на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.09.2022 10:40 0 490
В Калуге 67-летний мужчина пострадал в ДТП на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в среду на Грабцевском шоссе в Калуге в районе дома №110 столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Тойота». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Хендая» ехал со стороны улицы Платова и не пропустил «Тойоту», которая двигалась со стороны Зерновой.

Различные травмы получил 67-летний пассажир «Тойоты». Госпитализация ему не понадобилась.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.09.2022 10:40 0 490
Тэги: дтп происшествие мчс гибдд
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