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В Калуге подожгли коляску в подъезде жилого дома

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.09.2022 10:54 17 1730
В Калуге подожгли коляску в подъезде жилого дома

Днем в среду в подъезде жилого дома на улице Петра Тарасова в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, кто-то поджег коляску, стоявшую возле лестницы. Огонь полностью уничтожил детский транспорт, сильно закопчены стены во всем подъезде.

Из людей никто не пострадал.

В управляющей компании, которая занимается этим домом, опубликовали призыв к жителям не оставлять вещи в подъездах.

- Запрещено хранение имущества в местах общего пользования, что чревато в первую очередь возгоранием! – говорится в заявлении УК. - Подумаете о своей безопасности и безопасности детей! При возгорании в подъезде полностью задымляется подъезд, блокируется выход! Согласно законодательству, на граждан предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а если случился пожар и мешавший эвакуации велосипед, коляска стали причиной повреждения чужого имущества или из-за него пострадали люди, то штраф составит 40–50 тысяч рублей!

Фото с места пожара.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.09.2022 10:54 17 1730
Тэги: происшествие пожар мчс
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