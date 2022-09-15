В Калужской области водитель «Лады» сбил 16-летнюю девочку

Около 9 утра в среду, 14 сентября, на улице Красный Октябрь в Кондрово сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Лады» сбил 16-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшую отвезли в областную больницу в Калугу.

В соцсетях жители Кондрово написали, что ранее уже просили установить лежачих полицейских на этой улице, однако до сих пор ничего не сделано.

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