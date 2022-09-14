В Калуге водитель «Лады» сбил пешехода на улице Октябрьской
Около 21:50 во вторник, 13 сентября, в центре Калуги сбили пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Приора» ехал по улице Октябрьской и на перекрестке с улицей Добровольского сбил 43-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу.
Госпитализация пострадавшему не понадобилась.
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