В Калуге водитель «Лады» сбил пешехода на улице Октябрьской

Около 21:50 во вторник, 13 сентября, в центре Калуги сбили пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Приора» ехал по улице Октябрьской и на перекрестке с улицей Добровольского сбил 43-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

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