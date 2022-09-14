В Калужской области водитель «Ниссана» сбила велосипедистку

Около 17:15 во вторник, 13 сентября, на улице Крупской в Людиново сбили 62-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летняя женщина ехала за рулем «Ниссана», выезжала на главную дорогу и не пропустила велосипедистку.

Пострадавшую женщину на машине скорой помощи отвезли в больницу в Калугу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.