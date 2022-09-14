В Калужской области 44-летняя женщина пострадала в столкновении «Дэу» и фуры

Как мы уже рассказывали, около 11:20 во вторник, 13 сентября, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель фуры «Скания» в районе села Кузьмищево при повороте допустил занос полуприцепа и врезался в «Дэу Матиз».

С различными травмами в больницу попала 44-летняя женщина, ехавшая на легковушке.

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