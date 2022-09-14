В Калуге «Хендай» и «Тойота» столкнулись на Грабцевском шоссе

Утром в среду, 14 сентября, на Грабцевском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от перекрестка с улицей Зерновой около 7 часов столкнулись «Хендай» и «Тойота». У «Тойоты» вырвало заднее левое колесо.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за аварии на Грабцевском шоссе утром образовалась пробка.

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