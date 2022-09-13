В Калужской области пропал 36-летний мужчина
В Бабынинском районе пропал 36-летний Александр Мочалов. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 6 сентября на 204 километре трассы М3 «Украина».
На данный момент нет данных, где может находиться пропавший.
Приметы:
- Рост – 160 см,
- Нормальное телосложение,
- Светло-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Серо-черная куртка с капюшоном,
- Черные спортивные брюки,
- Черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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