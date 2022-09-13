В Калужской области пропал 36-летний мужчина

В Бабынинском районе пропал 36-летний Александр Мочалов. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 6 сентября на 204 километре трассы М3 «Украина».

На данный момент нет данных, где может находиться пропавший.

Приметы:

Рост – 160 см,

Нормальное телосложение,

Светло-русые волосы,

Голубые глаза,

Серо-черная куртка с капюшоном,

Черные спортивные брюки,

Черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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