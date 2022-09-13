В Калужской области «Матиз» столкнулся с фурой

Около 11:30 утра во вторник, 13 сентября, на дороге между Тарусой и Серпуховым произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в черте села Кузьмищево столкнулись фура «Скания» и легковой автомобиль «Дэу Матиз».

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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