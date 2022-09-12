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После гибели ребенка в Калуге власти призвали родителей рассказать об опасности заброшенных зданий

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.09.2022 15:36 1 891
После гибели ребенка в Калуге власти призвали родителей рассказать об опасности заброшенных зданий

Как мы уже рассказывали, вечером 10 сентября на территории деревни Рождествено в Калуге погиб 13-летний мальчик. Ситуацию в понедельник прокомментировали на планерке в городской управе.

По информации чиновников, двое подростков забрались в заброшенное здание бывшего колледжа. Там обрушилось бетонное перекрытие на площади 20 квадратных метров. 

Сообщение о происшествии поступило в 18:30. В 18:40 спасатели были на месте и за пять минут достали выжившего ребенка из-под завалов. Второй школьник скончался на месте.

Чиновники городской управы призвали калужан провести беседы с детьми о том, что в заброшенные здания залезать нельзя. Собственников подобных домов просят усилить контроль и закрыть к ним доступ.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.09.2022 15:36 1 891
Тэги: происшествие дети
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