В Калужской области 38-летний водитель пострадал в упавшей с моста «Ладе»

Как мы уже рассказывали, днем 11 сентября в поселке Дугна Ферзиковского района упал с моста автомобиль «Лада». Подробности сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Гранты» не справился с управлением, когда ехал по мосту через реку Дугна в сторону деревни Богданино.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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