В Калужской области за месяц подожгли девять мусорных контейнеров

В течение августа на территории Калужской области подожгли девять мусорных контейнеров. В понедельник, 12 сентября, об этом сообщили в пресс-службе регионального экологического оператора.

Три контейнера уничтожили в Малоярославце на улице Мирной, по два – в Калуге на улицах Секиотовской и Тарутинской, по одному – на улицах Гурьянова и Фомушина.

- Очень сложно найти поджигателей, но все-таки благодаря неравнодушным гражданам пироманов можно привлечь к ответственности, - отмечают в КРЭО.

В сентябре уже сгорели четыре контейнера на бульваре Энтузиастов.

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