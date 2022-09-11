В Калужской области «Лада» упала с моста в Оку
Около 14:00 в воскресенье, 11 сентября, в поселке Дугна Ферзиковского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал с моста, который соединяет два берега Оки.
Машина упала в реку и перевернулась.
МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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