В Калужской области «Лада» упала с моста в Оку

Около 14:00 в воскресенье, 11 сентября, в поселке Дугна Ферзиковского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал с моста, который соединяет два берега Оки.

Машина упала в реку и перевернулась.

МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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