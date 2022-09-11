В заброшенном здании калужского колледжа погиб 13-летний мальчик

Как мы уже рассказывали, вечером 10 сентября в деревне Рождествено на территории Калуги в заброшенном здании обрушились бетонные перекрытия. Погиб находившийся там 13-летний мальчик. Различные травмы получил его 15-летний друг. В воскресенье управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в здании бывшего колледжа, куда забрались подростки.

По информации прокуратуры, один из мальчиков бил по стенам, после чего бетонная плита упала и придавила ребенка. Он погиб на месте.

15-летнего школьника с переломами доставили в больницу.

Ведется расследование.

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