В Калуге водитель легковушки врезался в Гостиные ряды

Рано утром в воскресенье, 11 сентября, на площади Старый Торг в Калуге вылетел на тротуар и врезался в стену Гостиных рядов легковой автомобиль. Фото опубликовали в сообществе «Взаимопомощь автомобилистов Калуги» в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель уходил от погони и не справился с управлением.

Отметим, что на водительской стороне этой машины кто-то написал нецензурное слово из трех букв.

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