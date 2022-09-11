В Калуге ночью загорелись кондиционеры магазина на улице Телевизионной
Около 4 часов ночи в воскресенье, 11 сентября, пожар произошел на улице Телевизионной в Калуге. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на перекрестке с улицей Билибина горели кондиционеры продуктового магазина.
Никто из людей не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.