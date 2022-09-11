В Калуге ночью загорелись кондиционеры магазина на улице Телевизионной

Около 4 часов ночи в воскресенье, 11 сентября, пожар произошел на улице Телевизионной в Калуге. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на перекрестке с улицей Билибина горели кондиционеры продуктового магазина.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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