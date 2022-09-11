В Калуге 15-летний мальчик погиб при обрушении заброшенного здания

Вечером в субботу, 10 сентября, в деревне Рождествено на территории Калуги произошло обрушение бетонных перекрытий в заброшенном доме.

В этот момент в здании находились двое подростков, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, 15-летний мальчик скончался на месте. Его друга спасателям удалось вытащить и доставить в больницу. Сейчас ребенку оказывают помощь.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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