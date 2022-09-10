В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «Рено» и «Сузуки»

Около 13:50 в пятницу, 9 сентября, в Сухиничах произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Ленина столкнулись мотоциклист на «Сузуки», а также легковые автомобили «Рено» и «Шевроле».

По предварительным данным, травмы получил мотоциклист.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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