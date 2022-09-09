В Калужской области водитель «Сузуки» сбил 68-летнего пешехода

Около 13:00 в четверг на улице Пролетарской в Кирове сбили пешехода. Подробности 9 сентября сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» сбил 68-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами пострадавшего доставили в районную больницу.

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