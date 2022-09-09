В Калужской области два человека пострадали в столкновении самосвала и «Мицубиси»

Около 15:30 в четверг, 8 сентября, на дороге Калуга – Медынь в Дзержинском районе столкнулись грузовой автомобиль «Вольво» и легковушка «Мицубиси Лансер». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Вольво» ехал со стороны Калуги и в черте села Льва Толстого решил развернуться. Для этого он съехал на правую обочину, включил левый поворотник, но не пропустил попутную легковушку.

Различные травмы получили 26-летний водитель «Мицубиси» и его 49-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

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