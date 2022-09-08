В Калуге 50-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Хендае»

Около 7:40 утра в среду, 7 сентября, на улице Автомобильной в Калуге перевернулся автомобиль «Хендай». Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области. https://www.kp40.ru/news/incidents/93560/

По предварительным данным, 50-летний мужчина не справился с управлением рядом с заводом «Фольксваген».

Различные травмы получил сам автомобилист. Скорая помощь отвезла его в больницу. Позже врачи отпустили калужанина домой.

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