В Калужской области водитель «Хендая» насмерть сбил 37-летнего пешехода

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 7 сентября в Юхновском районе на трассе А130 сбили пешехода. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем «Хендая» двигался со стороны Москвы и недалеко от развязки с дорогой Вязьма – Калуга сбил 37-летнего мужчину, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов.

Пострадавший пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

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