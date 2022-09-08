В Калужской области на трассе сбили пешехода

Около 23:15 в среду, 7 сентября, в Юхновском районе в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Хендай» сбил человека на трассе А130 недалеко от развязки с дорогой Калуга – Вязьма.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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