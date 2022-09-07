В Калужской области водитель «Форда» сбил 22-летнего пешехода
Около 8 утра во вторник, 7 сентября, на улице Карла Либкнехта в Медыни сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем «Форда Фокус» у дома №53а сбила 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пострадавший попал в районную больницу.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.