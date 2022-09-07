В Калужской области водитель «Форда» сбил 22-летнего пешехода

Около 8 утра во вторник, 7 сентября, на улице Карла Либкнехта в Медыни сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем «Форда Фокус» у дома №53а сбила 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавший попал в районную больницу.

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