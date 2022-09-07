На окраине Калуги перевернулся «Хендай»

Около 7:30 утра в среду, 7 сентября, в Грабцево перевернулся автомобиль «Хендай». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на улице Автомобильной. Машина съехала в кювет и перевернулась.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.