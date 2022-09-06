В Калужской области арестован 55-летний мужчина, устроивший ДТП с тремя погибшими

Как мы уже рассказывали, в марте на территории Калужской области в результате ДТП на дороге между Воротынском и Бабынино погибли три человека, двое детей остались сиротами. Виновником этого происшествия следствие считает 55-летнего мужчину.

На время расследования его поместили под домашний арест. Однако в августе подозреваемый покинул свое жилье.

После этого мужчину арестовали. Под стражу его взяли в зале суда.

По версии следователей, он ехал пьяным за рулем «Грейт Вола» и врезался во встречную «Ладу».

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