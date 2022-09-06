В Калужской области 51-летний мужчина погиб при заготовке леса

В понедельник, 5 сентября, в лесу рядом с деревней Григоровское Перемышльского района погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, вместе с племянником погибший заготавливал лес. Срезанное дерево упало на лесоруба, и тот скончался.

Прокуратура проводит проверку.

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