В Калуге 38-летняя женщина пострадала в столкновении «Лады» и «Рено»

Около 15:45 в понедельник на улице Билибина в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Подробности 6 сентября сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Жигулей» в районе дома №52 врезался в попутный «Рено Сандеро».

Различные травмы получила 38-летняя женщина, управлявшая «Рено». Госпитализация ей не понадобилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.